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Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Автор: Тетяна Турчанікова

Інститут Pantone, як завжди, не помилився в своїх прогнозах про найпопулярніші кольори цього року.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Ось же вони, вже на вулицях міст і в магазинах чекають вас! Прошу любити і жалувати, наймодніші кольори цієї весни і літа вже зачекалися вас в моїй надихає добірці", - написала стиліст.

Французький синій

М'ятний

Сонячний жовтий

Зелений ясен

Аметистовий

Цегляний або іржа

Малиновий рожевий

Оранжевий

Найголовніші кольори 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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