Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови

Правда ли, что, даже не употребляя сладкое, можно иметь высокий сахар в крови? Да. Парадокс? Вовсе нет!
Дело в том, что быстрые углеводы, к которым относятся изделия из крупы (каши), мучное (даже из цельнозерновой муки!), крахмалистые продукты (картофель и кукуруза) и многие фрукты, приводят к почти таким же скачкам сахара в крови, как если бы вы съели торт или выпили чая с сахаром.
Об этом рассказала в своем блоге специалист по питанию, нутрициолог Катерина Йенсен.
Чем опасны скачки сахара?
Они приводят к воспалению и даже к физиологическому стрессу. Именно высокое содержание глюкозы в крови образует эффект кристаллизации, который не только сбивает гормональный баланс, но и приводит к образованию холестериновых бляшек, головным болям и к повышенному артериальному давлению.
Так что, теперь совсем что ли не есть ни фрукты, ни овсянку?
К счастью, есть это все можно, но в сочетании с жирами. Зачем нужны жиры? Чтобы замедлить скорость усвоения простых углеводов из перечисленных выше продуктов. Жиры как бы запаковывают углеводы - и они становятся менее доступными.
Как конфета, завернутая в обертку, так и углеводы "заворачиваются" в жирную пленку, на расщепление которой организму потребуется и время, и ферменты. Поэтому процесс замедляется, а вы испытываете чувство сытости дольше.
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Что это означает на практике?
Конечно же, принципов питания для того, чтобы стабилизировать сахар в крови, очень много, но добавление жиров - это один из основных методов. Поэтому начните хотя бы с этого.
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