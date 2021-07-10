Навіть від фруктів і вівсянки: нутриціолог зізналася, чим небезпечні скачки цукру в крові

Вони призводять до запалення і навіть до фізіологічного стресу. Саме високий вміст глюкози в крові утворює ефект кристалізації, який не тільки збиває гормональний баланс, але і призводить до утворення холестеринових бляшок, головних болей та до підвищеного артеріального тиску.

То що, тепер зовсім що не їсти ні фрукти, ні вівсянку?

Відмовлятися від фруктів не варто (фото: pexels.com)

На щастя, їсти це все можна, але в поєднанні з жирами. Навіщо потрібні жири? Щоб уповільнити швидкість засвоєння простих вуглеводів з перерахованих вище продуктів. Жири немовби запаковують вуглеводи - і вони стають менш доступними.

Як цукерка, загорнута в обгортку, так і вуглеводи "загортаються" в жирну плівку, на розщеплення якої організму буде потрібен і час, і ферменти. Тому процес сповільнюється, а ви відчуваєте почуття ситості довше.

Алергія на сонце: експерт розповіла, як її розпізнати і вилікувати

Що це означає на практиці?

Їжте фрукти тільки в супроводі горішків і насіння або відразу ж після іншої їжі.

Бутерброди щедро намастіть песто або домашнім майонезом.

У кашу додавайте побільше рослинного або топленого масла, а також всілякі насіння і горішки.

Звичайно ж, принципів харчування для того, щоб стабілізувати цукор в крові, дуже багато, але додавання жирів - це один з основних методів. Тому почніть хоча б з цього.