Гиалуронка и натуральный состав: косметолог рассказала, от чего в уходе лучше отказаться

"Есть такие мероприятия в уходе, которые лучше не делать. Соберем их в одном месте", - предложила Яна.⠀

От чего в уходе за лицом лучше отказаться

"Мицеллярная вода

Одна из возможных причин чувствительности кожи, в том числе - и за счет трения кожи диском. Смывание мицеллярной водой макияжа с глаз может приводить к раздражению слизистой и глазным инфекциям. Лучше заменить ее на двухфазные средства.

Скраб⠀

Не очищает поры (как ВНА-кислоты), не стимулирует обновление кожи (как АНА-кислоты), просто "срезает" торчащие черные точки, давая временный эффект. Заодно он сдирает кожу по типу наждачки, разносит воспаления по лицу и разрушает защитный барьер скрабирующими частицами (которые, кстати, могут забивать поры).

Спиртсодержащие средства

Не весь спирт плохой. Но Alcohol, Ethyl / Methyl / Propyl / Benzyl / Alcohol лучше исключить. Он разрушает защитный барьер кожи, вызывает сухость, раздражение и даже апоптоз (смерть) клеток. Злополучные спиртовые болтушки - есть зло в чистом виде.

Какая косметика не улучшит кожу, а даже навредит (фото: pexels.com)

Тканевые полотенца⠀

Являются рассадником для бактерий, а их ворсинки зачастую травмируют кожу. Лучше заменить их бумажные полотенца, которыми следует промакивать кожу.

Гиалуроновая кислота на сухую кожу

Гиалуроновая кислота притягивает влагу. Если вы нанесли ГК на влажную кожу, она притянет влагу с поверхности кожи и удержит ее В вашей коже. Если на сухую - вытянет влагу ИЗ кожи. Чтобы эту влагу удержать, следует закрыть ГК кремом.

Масла в чистом виде

Разжижают липиды кожи, которые выполняют защитные функции и не пропускают патогены В кожу, а влагу не выпускают ИЗ кожи. Постоянное применение масел /применение в чистом виде ослабляет защиту кожи. Поэтому масла только курсом, только закрыв сверху кремом с церамидами.

Натуральная косметика при аллергии и гиперчувствительности

Парадокс "натуральной" косметики в том, что именно органические компоненты чаще всего дают аллергию. Поэтому их могут позволить себе только люди с неаллергичной и нечувствительной кожей", - рассказала косметолог.