Гіалуронка і натуральний склад: косметолог розповіла, від чого в догляді краще відмовитися

Не вся косметика робить шкіру красивішою. Деяка викликає роздратування і алергію - і від неї краще відмовитися.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
"Є такі заходи у догляді, які краще не робити. Зберемо їх в одному місці", - запропонувала Яна.⠀
Одна з можливих причин чутливості шкіри, в тому числі - і за рахунок тертя шкіри диском. Змивання міцелярної водою макіяжу з очей може призводити до подразнення слизової і очних інфекцій. Краще замінити її на двофазні засоби.
Не очищає пори (як ВНА-кислоти), не стимулює оновлення шкіри (як АНА-кислоти), просто "зрізає" чорні точки, даючи тимчасовий ефект. Заодно він здирає шкіру за типом наждачки, розносить запалення по обличчю і руйнує захисний бар'єр скрабуючими частинками (які, до речі, можуть забивати пори).
Не весь спирт поганий. Але Alcohol, Ethyl / Methyl / Propyl / Benzyl / Alcohol краще виключити. Він руйнує захисний бар'єр шкіри, викликає сухість, подразнення і навіть апоптоз (смерть) клітин. Нещасливі спиртові бовтанки - є зло в чистому вигляді.
Є розсадником для бактерій, а їх ворсинки часто травмують шкіру. Краще замінити їх паперові рушники, якими слід промокати шкіру.
Гіалуронова кислота притягує вологу. Якщо ви нанесли ГК на вологу шкіру, вона притягне вологу з поверхні шкіри і утримає її у вашій шкірі. Якщо на суху - витягне вологу зі шкіри. Щоб цю вологу утримати, слід закрити ГК кремом.
Розріджують ліпіди шкіри, які виконують захисні функції і не пропускають патогени в шкіру, а вологу не випускають зі шкіри. Постійне застосування масел / застосування в чистому вигляді послаблює захист шкіри. Тому масла тільки курсом, тільки закривши зверху кремом з церамідами.
Парадокс "натуральної" косметики в тому, що саме органічні компоненти найчастіше дають алергію. Тому їх можуть дозволити собі тільки люди з неалергічною і нечутливою шкірою", - розповіла косметолог.
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Раніше ми писали, де зберігати косметику, щоб вона зберігала свої корисні властивості. Тільки не на полиці у ванній.