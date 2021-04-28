Гіалуронка і натуральний склад: косметолог розповіла, від чого в догляді краще відмовитися

"Є такі заходи у догляді, які краще не робити. Зберемо їх в одному місці", - запропонувала Яна.⠀

Від чого в догляді за обличчям краще відмовитися

"Міцелярна вода

Одна з можливих причин чутливості шкіри, в тому числі - і за рахунок тертя шкіри диском. Змивання міцелярної водою макіяжу з очей може призводити до подразнення слизової і очних інфекцій. Краще замінити її на двофазні засоби.

Скраб⠀

Не очищає пори (як ВНА-кислоти), не стимулює оновлення шкіри (як АНА-кислоти), просто "зрізає" чорні точки, даючи тимчасовий ефект. Заодно він здирає шкіру за типом наждачки, розносить запалення по обличчю і руйнує захисний бар'єр скрабуючими частинками (які, до речі, можуть забивати пори).

Спиртовмісні засоби

Не весь спирт поганий. Але Alcohol, Ethyl / Methyl / Propyl / Benzyl / Alcohol краще виключити. Він руйнує захисний бар'єр шкіри, викликає сухість, подразнення і навіть апоптоз (смерть) клітин. Нещасливі спиртові бовтанки - є зло в чистому вигляді.

Яка косметика не поліпшить шкіру, а навіть зашкодить (фото: pexels.com)

Тканинні рушники⠀

Є розсадником для бактерій, а їх ворсинки часто травмують шкіру. Краще замінити їх паперові рушники, якими слід промокати шкіру.

Гіалуронова кислота на суху шкіру

Гіалуронова кислота притягує вологу. Якщо ви нанесли ГК на вологу шкіру, вона притягне вологу з поверхні шкіри і утримає її у вашій шкірі. Якщо на суху - витягне вологу зі шкіри. Щоб цю вологу утримати, слід закрити ГК кремом.

Масла в чистому вигляді

Розріджують ліпіди шкіри, які виконують захисні функції і не пропускають патогени в шкіру, а вологу не випускають зі шкіри. Постійне застосування масел / застосування в чистому вигляді послаблює захист шкіри. Тому масла тільки курсом, тільки закривши зверху кремом з церамідами.

Натуральна косметика при алергії і гіперчутливості

Парадокс "натуральної" косметики в тому, що саме органічні компоненти найчастіше дають алергію. Тому їх можуть дозволити собі тільки люди з неалергічною і нечутливою шкірою", - розповіла косметолог.