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Трендовый головной убор лета: стилист показала, кому идет бейсболка⁣⁣⠀

Автор: Татьяна Турчаникова

Бейсболка в жарком сезоне 2021 пригодится каждому! А все - потому, что эта вещь - просто огонь! Добавляет стильный акцент любому образу, спасает от солнца и ветра и дает возможность меньше заморачиваться с укладкой.

По мнению стилиста Татьяны Волковой, этот головной убор, наравне с панамкой, этим летом будет править балом.

В своем Instagram она привела примеры луков, как лучше ее носить.

Кому идет бейсболка и с чем ее сочетать.

  • Бейсболка отлично подходит тем, кто любит кежуал и спортивный стиль. Выбирайте яркие цвета.

  • Бейсболка идет любительницам джинсов.

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Бейсболка отлично подойдет тем, кто предпочитает деловой и рмантический стили в одежде.

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Этот головной убор пригодится каждой (фото: https://www.instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист показала, как носить белые кеды летом 2021.

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