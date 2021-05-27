Трендовий головний убір літа: стиліст показала, кому личить бейсболка ⁣ ⁣ ⠀

Бейсболка в жаркому сезоні 2021 стане в нагоді кожному! А все - тому, що ця річ - просто вогонь! Додає стильний акцент до будь-якого образу, рятує від сонця і вітру і дає можливість менше морочитися з укладанням.
На думку стиліста Тетяни Волкової, цей головний убір, нарівні з панамкою, цього літа буде правити балом.
У своєму Instagram вона навела приклади луків, як краще її носити.
Кому йде бейсболка і з чим її поєднувати.
Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021
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Цей головний убір стане в нагоді кожній (фото: https://www.instagram.com/tatvolkova)