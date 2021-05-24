Главный тренд: стилист показала, с чем носить широкие джинсы летом 2021

Этим летом выглядеть стильно - вовсе не сложно. Главное - чтобы у вас в шкафу появились широкие джинсы, а еще важно научиться их правильно сочетать с другой одеждой.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ольга Стильно-доступно.
Стилист привела в пример луки. Так, максулинный пиджак и укороченный кардиган станут отличным дополнением к широким джинсам. Также отлично подойдет укороченная джинсовка, но это еще далеко не все.
Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021
С чем сочетать трендовые широкие джинсы (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист показала, как правильно носить тотал-деним этим летом.