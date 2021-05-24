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Главный тренд: стилист показала, с чем носить широкие джинсы летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Этим летом выглядеть стильно - вовсе не сложно. Главное - чтобы у вас в шкафу появились широкие джинсы, а еще важно научиться их правильно сочетать с другой одеждой.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ольга Стильно-доступно.

Стилист привела в пример луки. Так, максулинный пиджак и укороченный кардиган станут отличным дополнением к широким джинсам. Также отлично подойдет укороченная джинсовка, но это еще далеко не все.

Как сочетать широкие джинсы летом 2021

  • Пиджак, будто с мужского плеча - отлично подходит к широким джинсам.

  • Широкие джинсы и рубашка - равно дружба.

  • Джинсы с топом и кафтаном - и вы на модной волне все лето!

  • Джинсы много не бывает: укороченный джинсовый пиджак тоже отлично подойдет.

  • Стильно и сексуально: носите джинсы с кроп-топом и будете ловить на себе восхищенные взгляды.

  • Вариант, который сработает на все сто - широкие джинсы и женственная блуза.

Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

  • На вечер или на прохлажную погоду: широкие джинсы отлично смотрятся с кардиганом.

С чем сочетать трендовые широкие джинсы (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала, как правильно носить тотал-деним этим летом.

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