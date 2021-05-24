Головний тренд: стиліст показала, з чим носити широкі джинси влітку 2021

Цього літа виглядати стильно - зовсім не складно. Головне - щоб у вас в шафі з'явилися широкі джинси, а ще важливо навчитися їх правильно поєднувати з іншим одягом.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ольга Стильно-доступно.
Стиліст привела в приклад луки. Так, максулінний піджак і вкорочений кардиган стануть відмінним доповненням до широких джинсів. Також відмінно підійде укорочена джинсовка, але це ще далеко не все.
Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021
З чим поєднувати трендові широкі джинси (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше стиліст показала,як правильно носити тотал-денім цього літа.