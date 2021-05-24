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Головний тренд: стиліст показала, з чим носити широкі джинси влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Цього літа виглядати стильно - зовсім не складно. Головне - щоб у вас в шафі з'явилися широкі джинси, а ще важливо навчитися їх правильно поєднувати з іншим одягом.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ольга Стильно-доступно.

Стиліст привела в приклад луки. Так, максулінний піджак і вкорочений кардиган стануть відмінним доповненням до широких джинсів. Також відмінно підійде укорочена джинсовка, але це ще далеко не все.

Як поєднувати широкі джинси влітку 2021

  • Піджак, ніби з чоловічого плеча - відмінно підходить до широких джинсів.

  • Широкі джинси і сорочка - рівно дружба.

  • Джинси з топом і каптаном - і ви на модній хвилі все літо!

  • Джинси багато не буває: укорочений джинсовий піджак теж відмінно підійде.

  • Стильно і сексуально: носіть джинси з кроп-топом і будете ловити на собі захоплені погляди.

  • Варіант, який спрацює на всі сто - широкі джинси і жіночна блуза.

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

  • На вечір або на прохолодну погоду: широкі джинси відмінно виглядають з кардиганом.

З чим поєднувати трендові широкі джинси (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала,як правильно носити тотал-денім цього літа.

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