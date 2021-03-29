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На "Голос країни" пришла Евгения Власова: не могла сдержать слез от своих песен

Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 28 марта, состоялся десятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Кроме выступления участников на шоу порадовали еще и гости. Среди них была певица Евгения Власова, которая была на пике популярности в 2000-х годах.

С песнями "О тебе" и "Ветер надежды" выступила подопечная Дмитрия Монатика Виктория Брехер.

Исполнение девушки было очень проникновенным и эмоциональным. Евгения Власова не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

Виктория Брехар - "О тебе/Ветер надежды"

Выступление Виктории Брехер отлично оценили зрители и коллеги Дмитрия Монатика. Тина Кароль прокричала девушке "браво".

Необычайно талантливой назвал свою подопечную и сам певец. Но так как каждый "звездный тренер" может привести в прямые эфиры лишь четыре участника, артист решил отправить девушку домой.

"Вы мне очень нравитесь. Я знаю, что у вас все получится. Я уверен. Но я не готов пока ни с кем прощаться", - сказал Дмитрий.

В комментариях под видео украинцы написали, что Викторию нужно было оставить на шоу.

  • Как эту девушку можно было не оставить, с потрясающей женственностью.
  • Из всех выступлений у Димы, это было самое яркое. Не понимаю, как ее можно было выгнать, хоть я такие песни и не особо люблю, но она спела потрясающе. Ее выступление хочется пересматривать и слушать. Жалко.
  • Блин, как же жалко, что она покинула шоу! Хочется слышать ее еще и еще!

Напомним, что на "Голосі країни" девочка без волос произнесла прощальную речь, от которой расплакался MONATIK.

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