На "Голос країни" прийшла Євгенія Власова: не могла стримати сліз від своїх пісень

Виконання дівчини було дуже проникливим і емоційним. Євгенія Власова не змогла стримати емоції і розплакалася.

Вікторія Брехар - "О тебе/Ветер надежды"

Виступ Вікторії Брехер відмінно оцінили глядачі та колеги Дмитра Монатіка. Тіна Кароль прокричала дівчині "браво".

Надзвичайно талановитою назвав свою підопічну і сам співак. Але, через те що кожен "зірковий тренер" може привести в прямі ефіри лише чотири учасники, артист вирішив відправити дівчину додому.

"Ви мені дуже подобаєтесь. Я знаю, що у вас все вийде. Я впевнений. Але я не готовий поки ні з ким прощатися", - сказав Дмитро.

У коментарях під відео українці написали, що Вікторію потрібно було залишити на шоу.