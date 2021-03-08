На "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела Ирину Билык: к ней повернулись три судьи

После исполнения композиции Екатерине удалось развернуть три тренерских кресла.с оус на укр

Каждый из судей уговаривал Екатерину вступить в их команду.

"Моя команда открыта. У меня последнее место. Таким голосом закрыть команду – это только радость и счастье", - заявил Monatik.

Львовянка приняла предложение артиста и вступила в его команду.

Екатерина Гладий — "Ти мій"

Пользователи на YouTube отреагировали на выступление Екатерины.