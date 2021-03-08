На "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик: до неї повернулися три судді

На сцену Голосу країни 2021 7 березня вийшла Катерина Гладій. Вона працює диспетчером у Львові. Дівчина виконала пісню Ірини Білик "Ти мій" і зачарувала суддів популярного шоу.
Відео виступу опублікували на офіційній сторінці шоу на YouTube.
Після виконання композиції Катерині вдалося розгорнути три тренерські крісла. До слова, у Тіни Кароль місця в команді закінчилися ще минулого тижня.
Кожен із суддів умовляв Катерину вступити в їхню команду.
"Моя команда відкрита. У мене останнє місце. Таким голосом закрити команду – це лише радість та щастя", - заявив Monatik.
Львів'янка прийняла пропозицію артиста і вступила в його команду.
Катерина Гладій — "Ти мій"
Користувачі YouTube відреагували на виступ Катерини.
Як ми писали раніше, дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот.