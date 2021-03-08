На "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик: до неї повернулися три судді

Після виконання композиції Катерині вдалося розгорнути три тренерські крісла. До слова, у Тіни Кароль місця в команді закінчилися ще минулого тижня.

Кожен із суддів умовляв Катерину вступити в їхню команду.

"Моя команда відкрита. У мене останнє місце. Таким голосом закрити команду – це лише радість та щастя", - заявив Monatik.

Львів'янка прийняла пропозицію артиста і вступила в його команду.

Катерина Гладій — "Ти мій"

Користувачі YouTube відреагували на виступ Катерини.