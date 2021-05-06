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Горечь во рту и кожный зуд: эндокринолог назвала основные признаки застоя желчи

Автор: Татьяна Турчаникова

Признаками застоя желчи могут быть множество факторов, которые сначала многие принимают за что-то другое. Например, зуд кожи или гиперпигментация, горечь во рту.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Врач дала список симптомов, которые, чаще всего, могут говорить о застое желчи в организме.

  • Кожный зуд и гиперпигментация

Зуд усиливается вечером и ночью, может провоцировать нарушения сна.

  • Метеоризм, нарушение аппетита, отвращение к жирной пище, тошнота и рвота

При холестазе нарушается расщепление жиров до глицерина и жирных кислот. Только в таком виде они перевариваются и всасываются с помощью ферментов поджелудочной железы и кишечника. Есть застой желчи - снижается всасывание жиров.

Отсюда - жидкий жирный стул, липкий и с резким запахом, а также нарушение всасывания жирорастворимых витаминов: A, D, E, K.

  • С авитаминозами связаны повышение кровоточивости, сухость кожи и слизистых, снижение плотности костной ткани, быстрая утомляемость.
  • Ксантомы и ксантелазмы (образования типа "жировиков").
  • Окрашивание кожи и склер глаз в желтый цвет из-за высокого уровня билирубина в крови.

Моча может также потемнеть, а вот кал, наоборот, обесцвечивается и может стать светлым, почти белым.

  • Чувство тяжести в правом подреберье по причине увеличения печени.

Увеличенная печень давит на капсулу (оболочку), из-за этого возникает тяжесть и боль.

  • Горечь во рту из-за повышения уровня желчных кислот в крови.

Чувствительные рецепторы языка и ротовой полости на них реагируют так же, как на продукты с горьким вкусом.

  • Снижение массы тела
  • Застой желчи может протекать и бессимптомно.

⠀Для диагностики обратитесь к врачу (фото: instagram.com/wow.so.young)

Для его диагностики рекомендовано:

  • УЗИ органов брюшной полости и эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ).

Эти методы позволяют установить причину застоя желчи: конкременты, сужение желчных путей, опухоли или кисты.

  • Альтернативой ЭРХПГ может быть эндо УЗИ, компьютерная томография и МРТ.

При холестазе повышаются уровни следующих показателей:

  • конъюгированного билирубина и желчных кислот в крови,
  • холестерина и триглицеридов в крови,
  • щелочной фосфатазы, АЛТ, АСТ, ГГТ в крови,
  • изменения липидного спектра,
  • меди в крови,
  • уробилиногена в моче, рассказала врач.

Напомним, эндокринолог рассказала, где брать кальций, если не есть молочку: список простых продуктов от врача.

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