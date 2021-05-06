Гіркота в роті і свербіж шкіри: ендокринолог назвала основні ознаки застою жовчі

Лікар дала список симптомів, які, найчастіше, можуть говорити про застій жовчі в організмі.

Свербіж шкіри та гіперпігментація

Сверблячка посилюється ввечері і вночі, може провокувати порушення сну.

Метеоризм, порушення апетиту, відраза до жирної їжі, нудота і блювота

При холестазі порушується розщеплення жирів до гліцерину і жирних кислот. Тільки в такому вигляді вони перетравлюються і всмоктуються за допомогою ферментів підшлункової залози і кишечника. Є застій жовчі - знижується всмоктування жирів.

Звідси - рідкі жирні випорожнення, липкі і з різким запахом, а також порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів: A, D, E, K.

З авітамінозами пов'язані підвищення кровоточивості, сухість шкіри і слизових, зниження щільності кісткової тканини, швидка стомлюваність.

зниження щільності кісткової тканини, швидка стомлюваність. Ксантоми і ксантелазми (утворення, типу "жировиків").

(утворення, типу "жировиків"). Фарбування шкіри і склер очей в жовтий колір через високий рівень білірубіну в крові.

Сеча може також потемніти, а ось кал, навпаки, знебарвлюється і може стати світлим, майже білим.

Відчуття тяжкості в правому підребер'ї унаслідок збільшення печінки.

Збільшена печінка тисне на капсулу (оболонку), через це виникає тяжкість і біль.

Гіркота в роті через підвищення рівня жовчних кислот в крові.

Чутливі рецептори мови і ротової порожнини на них реагують так само, як на продукти з гірким смаком.

Зниження маси тіла

Застій жовчі може протікати і безсимптомно.

⠀Для діагностики зверніться до лікаря (фото: instagram.com/wow.so.young)

Для його діагностики рекомендовано:

УЗД органів черевної порожнини та ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ).

Ці методи дозволяють встановити причину застою жовчі: конкременти, звуження жовчних шляхів, пухлини або кісти.

Альтернативою ЕРХПГ може бути ендо УЗД, комп'ютерна томографія та МРТ.

При холестазі підвищуються рівні наступних показників: