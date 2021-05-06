Гіркота в роті і свербіж шкіри: ендокринолог назвала основні ознаки застою жовчі

Ознаками застою жовчі можуть бути безліч факторів, які спочатку багато хто приймає за щось інше. Наприклад, свербіж шкіри або гіперпігментація, гіркота в роті.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Лікар дала список симптомів, які, найчастіше, можуть говорити про застій жовчі в організмі.
Сверблячка посилюється ввечері і вночі, може провокувати порушення сну.
При холестазі порушується розщеплення жирів до гліцерину і жирних кислот. Тільки в такому вигляді вони перетравлюються і всмоктуються за допомогою ферментів підшлункової залози і кишечника. Є застій жовчі - знижується всмоктування жирів.
Звідси - рідкі жирні випорожнення, липкі і з різким запахом, а також порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів: A, D, E, K.
Сеча може також потемніти, а ось кал, навпаки, знебарвлюється і може стати світлим, майже білим.
Збільшена печінка тисне на капсулу (оболонку), через це виникає тяжкість і біль.
Чутливі рецептори мови і ротової порожнини на них реагують так само, як на продукти з гірким смаком.
Ці методи дозволяють встановити причину застою жовчі: конкременти, звуження жовчних шляхів, пухлини або кісти.
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