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Гормон счастья: нутрициолог рассказала, что съесть для хорошего настроения

Автор: Татьяна Турчаникова

Наше радостное настроение, желание жить и рисковать, оказывается, тоже "обусловлены биохимией". Одним из важнейших нейротрансмиттеров, отвечающих за все вышеперечисленное, является допамин. Его смело можно назвать гормоном счастья.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Специалист отметила, что всей информации о допамине в один пост не уместишь. По разным причинам выработка допамина у человека может быть замедлена, рассказала она.

"В этом случае помочь выровнять его уровни могут определенные продукты питания, а также БАДы и витамины", - добавила Йенсен.⠀

Не перестарайтесь с добавками (фото: instagram.com/food4vita/)

Питание

Какие продукты нужно включить в свой рацион, если хочется повысить уровни допамина? Это продукты питания, богатые тирозином и фенилаланином. Список:

  • сыр типа рикотта
  • дичь
  • индейка
  • курица
  • утка
  • грецкие орехи
  • овсянка
  • темный шоколад
  • натуральный йогурт

"Как видите, растительных источников не так уж много", - отметила специалист.

Добавки

Также Катерина добавила список "волшебных пилюль", которые можно попробовать принимать, если с допамином не все впорядке:⠀

  • Комплекс витаминов В, особенно важен витамин В6,
  • Родиола розовая.

"Важное замечание о приеме аминокислот (мои коллеги часто назначают в случаях расстройства выработки допамина аминокислоту L-Phenylalanine, которая потом перерабатывается в тирозин и далее - в допамин). Но!⠀

- Важно следить за давлением,

- Противопоказаны при беременности,

- Не сочетаются с антидепрессантами,

- При длительном применении могут вызывать бОльшую зависимость от различных допамино-повышающих занятий и веществ (секс, вкусная еда, наркотики … мало ли?! Я обязана вас предупредить),

- При приеме могут вызывать излишнюю энергичность (почти как кокаин и кофеин!) с последующим упадком сил…⠀

И это далеко не все противопоказания казалось бы безобидных добавочек с "Айхерб", которые там предлагаются, как "просто вещества для улучшения работы нервной системы", - добавила Йенсен.

Напомним, нутрициолог поставила точку в вечном споре: стоит ли принимать антибиотики, особенно - если вы хотите лечиться только натуральными средствами.

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