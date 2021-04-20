Гормон щастя: нутриціолог розповіла, що з'їсти для гарного настрою

Фахівець зазначила, що всієї інформації про допаміну в один пост не уместишь. З різних причин вироблення допаміну у людини може бути сповільнена, розповіла вона.

"В цьому випадку допомогти вирівняти його рівні можуть певні продукти харчування, а також БАДи та вітаміни", - додала Йенсен.⠀

Не перестарайтеся з добавками (фото: instagram.com/food4vita/)

Харчування

Які продукти потрібно включити в свій раціон, якщо хочеться підвищити рівні допаміну? Це продукти харчування, багаті тирозином і фенілаланіном. Список:

сир типу рікотта

дичина

індичка

курка

качка

волоські горіхи

вівсянка

темний шоколад

натуральний йогурт

"Як бачите, рослинних джерел не так вже й багато", - зазначила фахівець.

Пігулки

Також Катерина додала список "чарівних пігулок", які можна спробувати приймати, якщо з допаміном не все впорядку:⠀

Комплекс вітамінів В, особливо важливий вітамін В6,

Родіола рожева.

"Важливе зауваження про прийом амінокислот (мої колеги часто призначають у випадках розладу вироблення допаміну амінокислоту L-Phenylalanine, яка потім перетворюється в тирозин і далі - в допамін). Але!⠀

- Важливо стежити за тиском,

- Протипоказані при вагітності,

- Не поєднуються з антидепресантами,

- При тривалому застосуванні можуть викликати більшу залежність від різних допамино-підвищуючих занять і речовин (секс, смачна їжа, наркотики... мало там що?! Я зобов'язана вас попередити),

- При прийомі можуть викликати зайву енергійність (майже як кокаїн і кофеїн!) з подальшим занепадом сил...⠀

І це далеко не всі протипоказання, здавалося б, нешкідливих добавок з "Айхерб", які там пропонуються, як "просто речовини для поліпшення роботи нервової системи", - додала Йенсен.