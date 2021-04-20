Гормон щастя: нутриціолог розповіла, що з'їсти для гарного настрою

Наш радісний настрій, бажання жити і ризикувати, виявляється, теж "обумовлені біохімією". Одним з найважливіших нейромедіаторів, відповідальних за все вищеперелічене, є допамін. Його сміливо можна назвати гормоном щастя.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Фахівець зазначила, що всієї інформації про допаміну в один пост не уместишь. З різних причин вироблення допаміну у людини може бути сповільнена, розповіла вона.
"В цьому випадку допомогти вирівняти його рівні можуть певні продукти харчування, а також БАДи та вітаміни", - додала Йенсен.⠀
Які продукти потрібно включити в свій раціон, якщо хочеться підвищити рівні допаміну? Це продукти харчування, багаті тирозином і фенілаланіном. Список:
"Як бачите, рослинних джерел не так вже й багато", - зазначила фахівець.
Також Катерина додала список "чарівних пігулок", які можна спробувати приймати, якщо з допаміном не все впорядку:⠀
"Важливе зауваження про прийом амінокислот (мої колеги часто призначають у випадках розладу вироблення допаміну амінокислоту L-Phenylalanine, яка потім перетворюється в тирозин і далі - в допамін). Але!⠀
- Важливо стежити за тиском,
- Протипоказані при вагітності,
- Не поєднуються з антидепресантами,
- При тривалому застосуванні можуть викликати більшу залежність від різних допамино-підвищуючих занять і речовин (секс, смачна їжа, наркотики... мало там що?! Я зобов'язана вас попередити),
- При прийомі можуть викликати зайву енергійність (майже як кокаїн і кофеїн!) з подальшим занепадом сил...⠀
І це далеко не всі протипоказання, здавалося б, нешкідливих добавок з "Айхерб", які там пропонуються, як "просто речовини для поліпшення роботи нервової системи", - додала Йенсен.
Нагадаємо, нутриціолог поставила крапку в одвічній суперечці: чи варто приймати антибіотики, особливо - якщо ви хочете лікуватися тільки натуральними засобами.
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