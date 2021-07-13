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Гормональная молодость: нутрициолог назвала 6 правил, чтобы оставаться здоровой и полной сил

Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы женщина могла оставаться здоровой, красивой и полной сил, ей стоит обратить внимание на свою эндокринную систему. Гормональное здоровье - ключ к молодости.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум. Она дала простые базовые правила, которые помогут в любом состоянии, с любым гормональным дисбалансом.

Как поддержать здоровье гормональной системы

  • Во-первых - это, конечно же, разнообразие в рационе. Помните, в природе нет таких продуктов, в состав которых входили бы все необходимые человеку витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. Поэтому основа вашего, вашей семьи и ваших детей питания - здоровое разнообразие.

Я всегда привожу один важный пример: назовите 15 видов каш, вот когда вы сможете это сделать - я точно буду за вас спокойна.

  • Во-вторых - держите стабильный сахар в крови, не будет прыгать сахар, не будет прыгать кортизол, мы будем стабильнее, спокойнее - и это скажется на всей гормональной системе.

Держите стабильный сахар в крови (фото: pexels.com)

Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови

  • В-третьих, баланс воды в организме. Норма - 30 мл на кг вашего веса. Вода - то, что породило жизнь на Земле и то, без чего существование человека в принципе невозможно.
  • В-четвертых - соблюдайте режим дня, ведь расписание дня составляем не мы, а гормоны, и если мы идем им "наперекор", то это очень пагубно влияет на весь наш организм.

Вот смотрите:

  1. При подъеме до 6:00 утра вырабатывается серотонин - гормон счастья.
  2. В 6:00 - поднимается уровень кортизола – он-то нас и бодрствует.
  3. 7:00 - прекращает вырабатываться мелатонин, освобождая место половым гормонам.
  4. 8:00 - на арене половые гормоны.
  5. 10:00 - 14:00 пик ДГЭА - нейрогормона, отвечающего за память, внимание и запоминание.
  6. 14:00-16:00 - пик гормона роста - гормона красоты и вечной молодости.
  7. С 17:00 - начинает снижаться кортизол.
  8. 21:00 - начинает вырабатываться мелатонин.
  9. 22:00 - гипофиз выделяет опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием. Это эндорфины.
  10. 2:00 - за работу принимается гормон роста - гормон красоты и вечной молодости.
  • Физическая активность. Она приводит к колоссальным изменениям в работе организма. В частности, под влияние попадае эндокринная система.
  • Работа с психологическим состоянием.

Раньше нутрициолог рассказла, где брать кальций, если молочки не хочется.

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