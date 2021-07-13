Гормональна молодість: нутриціолог назвала 6 правил, щоб залишатися здоровою і повною сил

Щоб жінка могла залишатися здоровою, красивою і повною сил, їй варто звернути увагу на свою ендокринну систему. Гормональне здоров'я - ключ до молодості.
Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум. Вона дала прості базові правила, які допоможуть в будь-якому стані, з будь-яким гормональним дисбалансом.
Як підтримати здоров'я гормональної системи
Я завжди наводжу один важливий приклад: назвіть 15 видів каш, ось коли ви зможете це зробити - я точно буду за вас спокійна.
Навіть від фруктів і вівсянки: нутриціолог зізналася, чим небезпечні скачки цукру в крові
Ось дивіться:
- При підйомі до 6:00 ранку виробляється серотонін - гормон щастя.
- О 6: 00 - піднімається рівень кортизолу - він-то нас і бадьорить.
- 7:00 - припиняє вироблятися мелатонін, звільняючи місце статевих гормонів.
- 8:00 - на арені статеві гормони.
- 10: 00 - 14: 00 пік ДГЕА - нейрогормона, що відповідає за пам'ять, увагу і запам'ятовування.
- 14: 00-16: 00 - пік гормону росту - гормону краси і вічної молодості.
- З 17: 00 починає знижуватися кортизол.
- 21:00 - починає вироблятися мелатонін.
- 22: 00 - гіпофіз виділяє опіоїдні гормони, що володіють наркотичною дією. Це ендорфіни.
- 2:00 - за роботу приймається гормон росту - гормон краси і вічної молодості.
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