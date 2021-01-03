Гороскоп для всех знаков Зодиака с 4 по 10 января: переводите жизнь на новый уровень

Гороскоп на январь 2021 года говорит о том, что у большинства представителей зодиакального созвездия получится начать год ярко, волшебно и направить свои силы на кардинальные изменения во многих сферах жизни.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в первую неделю года, с 4 по 10 января и кому звезды сулят успех. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

У вас есть возможность начать год с правильной ноты, и эта неделя станет удачной для духовных поисков, поиска жизненной мудрости – в том числе и той, что поможет познать счастье. Возможны судьбоносные знакомства и встречи, и кто-то сможет вдохновить вас своими действиями. В работе и бизнесе стоит начинать что-то новое и даже задуматься о смене деятельности. Начать неделю стоит с уборки дома и на рабочем месте.

Телец

Неделя будет нестабильная и сумбурная, звезды будут менять свое положение и это может отразиться на настроении и самочувствии. Если сохранять хорошее расположение духа, то риски значительно уменьшатся. В любовной сфере Тельцов ждет успех, особенно тех, кто уже находится в отношениях. Можно выходить на новый уровень – знакомиться с родителями, планировать свадьбу или рождение детей. Постарайтесь не торопиться и не принимать желаемое за действительное.

Близнецы

Самыми благоприятными днями станут 4 и 5 января. Удача ждет людей с творческими профессиями – дизайнеров, писателей, музыкантов, актеров. Самые лучшие дни для монотонной работы – пятница и суббота. Выходные посвятите полной релаксации. Звезды и планеты перестанут оказывать свое влияние и энергетический фон стабилизируется, а Близнецы смогут расслабиться и перезагрузить свое сознание. Не откладывайте на потом важные дела.

Рак

Неделя будет удачна для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему и самое актуальное коснется любовной сферы. Всем, кто уже в отношениях – научитесь прощать любимых, так как обиды и негатив могут разрушить счастье. Тем, кто находится в поиске – нужно включить только позитивное мышление и настрой. Неделя не подходит для дальних поездок, сфокусируйтесь на домашних делах и работе.

Лев

С 4 по 10 января у Львов появится возможность обрести удачу в финансовой и деловой сфере. Неделя идеально подходит для торговли, дорогостоящих покупок, обмена товарами. Можно открывать новые счета, пользоваться банковскими услугами и менять валюту. Не связывайтесь только с долгами и кредитами. В любви не допускайте типичных ошибок – неделя будет важной, особенно для начала отношений. Одинокие Львы смогут понять, почему в их личной жизни не все гладко. Выходные уделите семье, родителям, друзьям.

Дева

Начинайте неделю осторожно и распределяйте свои силы – это поможет компенсировать недостаток энергии. С 9 января ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Займитесь в первую неделю года простыми и насущными делами, не переутомляйтесь и не общайтесь с токсичными людьми. Постарайтесь справиться с собственными сомнениями и страхами, не позволяйте другим людям подливать масла в огонь.

Весы

Для Весов планеты откроют финансовые двери и действовать нужно максимально активно – беритесь за новые задачи, выполняйте обещания, которые вы дали начальству или коллегам. Не пускайте дела на самотек, но будьте осторожны. Можно совершать покупки любого масштаба. В любовной сфере все будет складываться удачно и волшебно. Планируйте свидания – у вас получится произвести нужное впечатление. В одежде выбирайте белый и красные цвета – они принесут удачу.

Скорпион

Понедельник будет нейтральным, а вторник –опасным. Постарайтесь избавиться от плохих воспоминаний и настройтесь на позитив. Неделя может стать очень продуктивной, если активизировать хорошее расположение духа – это сэкономит ваши нервы и время. Самыми удачными станут пятница и воскресенье – в эти дни Скорпионы узнают что-то важное, кто-то может поделиться с ними жизненной мудростью. Не отвергайте руку помощи близкого человека, а выходные проведите дома.

Стрелец

Начало года станет удачным в любовных делах и это коснется всех – как одиноких представителей знака, так и тех, кто уже в отношениях. Направьте свою энергию на тех, кто захочет разделить с вами радость, стремитесь к общению с открытыми и добрыми людьми. Это касается также работы, финансовой сферы. Приятные люди помогут обрести уверенность в себе. В конце недели опасайтесь внутренний противоречий и необдуманных решений.

Козерог

Активизируйте с 4 по 7 января свои источники силы, так как возможен серьезный спад. Избавьтесь от сомнений и отрицательных эмоций. С 8 января начнется благоприятное время и нужно избавиться от сомнений и запретов. Можно отправляться в поездки и тратить деньги. Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, заняться спортом или начать новое дело. Чередуйте работу с отдыхом, чтобы сильно не переутомляться.

Водолей

Звезды помогут Водолеям с реализацией всего задуманного. Не лишней будет также поддержка и помощь близких людей. Вы сможете повысить свои доходы, найти новую работу, получить повышение по службе. Нужно всего лишь начать действовать. Это правило коснется и любовной сферы – под лежащий камень вода не течет. Знакомьтесь, флиртуйте, проявляйте инициативу. Тем, кто в отношениях астрологи советуют проводить больше времени с любимым человеком и заниматься совместными делами.

Рыбы

Прислушайтесь к интуиции в сложных ситуациях и, если навалятся проблемы – шестое чувство вас не обманет. Советы окружающих обходите стороной, самый сложный день – среда. В этот день звезды и планеты будут в диссонансе, не начинайте новые дела, не давайте обещания и не рискуйте. Постарайтесь отдохнуть в этот день или заняться домашними делами. 9 и 10 января отправляйтесь на прогулку или в гости.

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