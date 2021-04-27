Изящные подвески и кольца из бисера: стилист рассказала, какие украшения в тренде летом 2021

Например, рассказала Файила, это будут чокеры. Но стилист подчеркнула, что это не те чокеры, которые все носили несколько лет назад. Это самые настоящие произведения искусства!

Какие украшения будут в тренде летом 2021

Кожаные браслеты - мы будем наблюдать триумфальное возвращение данной тенденции. Браслеты становятся тоньше.

Украшения из бисера - очень летний, сезонный тренд - навевает радужные воспоминания, родом из детства.

Анклеты - тоже история на ближайшие три-четыре месяца (а потом откладываем до следующего лета).

Кольца - выбираем дутые / из звеньев / печатки из 90-х годов / с логотипами или монограммами.

Украшения, выполненные в миксе из металла и пластика или самостоятельно из пластика - смотрится простовато, но стоит, как крыло самолета.

Изящные браслеты и подвески - тенденция на возвращение аккуратных украшений радует, похоже, дизайнеры и сами устали от оверсайза.

Серьги-гвоздики с лого именитых модных домов - ну так, чтобы все знали, что вы располагаете финансами.

Бомбические серьги с кристаллами - роскошное завершение любого вечернего образа.

Чокеры - возвращение, пока неуверенное, я бы сказала, легкой поступью.

Украшения 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)