Витончені підвіски і кільця з бісеру: стиліст розповіла, які прикраси в тренді влітку 2021

Наприклад, розповіла Фаіла, це будуть чокери. Але стиліст підкреслила, що це не ті чокери, які всі носили кілька років тому. Це справжнісінькі витвори мистецтва!

Які прикраси будуть в тренді влітку 2021

Шкіряні браслети - ми будемо спостерігати тріумфальне повернення даної тенденції. Браслети стають тоншими.

Прикраси з бісеру - дуже літній і сезонний тренд - навіває райдужні спогади, родом з дитинства.

Анклети - теж історія на найближчі три-чотири місяці (а потім відкладаємо до наступного літа).

Кільце - вибираємо дуті / з ланок / печатки з 90-х років / з логотипами або монограмами.

Прикраси, виконані в міксі з металу і пластику або самостійно з пластика - виглядає простувато, але коштує, як крило літака.

Витончені браслети і підвіски - тенденція на повернення акуратних прикрас радує, схоже, дизайнери і самі втомилися від оверсайзу.

Сережки-гвоздики з лого іменитих модних будинків - ну так, щоб всі знали, що ви маєте в своєму розпорядженні фінанси.

Бомбічні сережки з кристалами - розкішне завершення будь-якого вечірнього образу.

Чокери - повернення, поки невпевнене, я б сказала, легкою ходою.

Прикраси 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)