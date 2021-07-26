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Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

В 2021 году в моде как абсолютная естественность, так и противоположные ей яркие, ненатуральные, цвета волос. В таком разнообразии каждая может найти что-то подходящее для себя.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Юлия Литвинова.

Самые модные оттенки волос и методы окрашивания: русый, платиновый блонд, насыщенный рыжий, цветной контуринг.

Один из самых модных оттенков волос (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Конечно же, это ни в коем случае не значит, что если вы брюнетка, то вам нужно идти в парикмахерскую и краситься в платину. Самым главным в цвете волос является его попадание в ваш цветотип, так получится гармоничный и приятный глазу образ.

Все "свои" цвета можно считать актуальными всегда, просто некоторые из оттенков периодически становятся более популярными - и именно поэтому они попали в данную подборку.

Какие цвета волос сейчас самые модные

  • Все оттенки русого - в тренде

  • Если блонд - то платина

  • Цветные волосы - от фиолетового до зеленого, главное - чтобы вам шло.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Контуринг уже несколько сезонов не покидает модные подборки.

  • Насыщенный рыжий - для горячих натур.

Какой тип окрашивания выбрать? Главное - чтобы вам шло (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)

Раньше стилист рассказала, как выглядеть стройнее и выше, топ простых способов.

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