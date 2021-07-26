Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021

В 2021 году в моде как абсолютная естественность, так и противоположные ей яркие, ненатуральные, цвета волос. В таком разнообразии каждая может найти что-то подходящее для себя.
Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Юлия Литвинова.
Самые модные оттенки волос и методы окрашивания: русый, платиновый блонд, насыщенный рыжий, цветной контуринг.
Конечно же, это ни в коем случае не значит, что если вы брюнетка, то вам нужно идти в парикмахерскую и краситься в платину. Самым главным в цвете волос является его попадание в ваш цветотип, так получится гармоничный и приятный глазу образ.
Все "свои" цвета можно считать актуальными всегда, просто некоторые из оттенков периодически становятся более популярными - и именно поэтому они попали в данную подборку.
Все оттенки русого - в тренде
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Какой тип окрашивания выбрать? Главное - чтобы вам шло (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)
Раньше стилист рассказала, как выглядеть стройнее и выше, топ простых способов.