Карамельний русявий і контурінг: стиліст розповіла, який колір волосся наймодніший в 2021

Наймодніші відтінки волосся і методи фарбування: русявий, платиновий блонд, насичений рудий, кольоровий контурінг.

Один з наймодніших відтінків волосся (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Звичайно ж, це ні в якому разі не означає, що якщо ви брюнетка, то вам потрібно йти в перукарню і фарбуватися в платину. Найголовнішим в кольорі волосся є його потрапляння в ваш "кольоривий тип", так вийде гармонійний і приємний оку образ.

Всі "свої" кольори можна вважати актуальними завжди, просто деякі з відтінків періодично стають більш популярними - і саме тому вони потрапили в дану добірку.

Які кольори волосся зараз наймодніші

Всі відтінки русявого - в тренді

Якщо блонд - то платина

Кольорові волосся - від фіолетового до зеленого, головне - щоб вам йшло.

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Контурінг вже декілька сезонів не покидає модні добірки.

Насичений рудий - для гарячих натур.

Який тип фарбування вибрати? Головне - щоб вам йшло (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)