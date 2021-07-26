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Карамельний русявий і контурінг: стиліст розповіла, який колір волосся наймодніший в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

У 2021 році в моді як абсолютна природність, так і протилежні їй яскраві, ненатуральні, кольори волосся. У такому розмаїтті кожна може знайти щось для себе.

Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Юлія Литвинова.

Наймодніші відтінки волосся і методи фарбування: русявий, платиновий блонд, насичений рудий, кольоровий контурінг.

Один з наймодніших відтінків волосся (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Звичайно ж, це ні в якому разі не означає, що якщо ви брюнетка, то вам потрібно йти в перукарню і фарбуватися в платину. Найголовнішим в кольорі волосся є його потрапляння в ваш "кольоривий тип", так вийде гармонійний і приємний оку образ.

Всі "свої" кольори можна вважати актуальними завжди, просто деякі з відтінків періодично стають більш популярними - і саме тому вони потрапили в дану добірку.

Які кольори волосся зараз наймодніші

  • Всі відтінки русявого - в тренді

  • Якщо блонд - то платина

  • Кольорові волосся - від фіолетового до зеленого, головне - щоб вам йшло.

Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

  • Контурінг вже декілька сезонів не покидає модні добірки.

  • Насичений рудий - для гарячих натур.

Який тип фарбування вибрати? Головне - щоб вам йшло (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати стрункішою і вищою, топ простих способів.

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