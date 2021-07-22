Помогут копеечные средства: нутрициолог рассказала, как улучшить желчеотток

Простая вода, ванны с магнием, минеральная вода могут помочь улучшить желчеотток. А есть и вовсе копеечное средство, которое отлично справляется с этой задачей.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Лях.
Она предупредила, что далеко не всем можно заниматься самолечением, так что перед применением советов проконсультируйтесь со своим врачом.
Важно понимать, что далеко не всем можно желчегонные. При желчнокаменной болезни это, например, запрещено. И опять же, гнать густую желчь толку, сначала нужно, чтобы она была жиденькая.
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Во-первых, нужно, чтобы желчь не была густая. При сгущении желчи нужно ее сначала разжижать, для этого нужно пить достаточно количество воды (очень важный момент для желчи), 1,5 - 2 литров в день, в среднем, - нормальное количество чистой воды для человека, без учета чая, кофе.
Кроме того, в этом плане хороши минеральные воды, многие из них обладают желчегонным эффектом. Пить их нужно в теплом виде, не горячем, а именно теплом, и без газов.
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