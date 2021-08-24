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Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

Автор: Татьяна Турчаникова

"Этот костюм выглядит на миллион!", - хотите слышать такой комплимент при встрече со знакомыми? Многие сочетания одежды можно сделать визуально дорогими, если не пренебрегать аксессуарами и использовать их правильно.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Анастасия Хохлова.

Что важно помнить? Белый всегда должен оставаться белым. Также не забывайте: существует много оттенков, тот же бежевый бывает очень разным. Чтобы создавать действительно дорогие сочетания цветов, научитесь ориентироваться в температуре и яркости цвета, это точно пригодится!

Температура и яркость цвета - это важно (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Какие цветовые сочетания смотрятся дорого

  • Белый и синий

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Белый и бежевый

  • Бордовый и розовый

  • Горчичный и белый

  • Оранжевый и серый

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Коричневый и бежевый

Эти цветовые сочетания смотрятся дорого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Раньше стилист показала, какие тренды уже устарели в 2021.

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Роузи Хантингтон-Уайтли