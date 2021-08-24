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Костюм на мільйон: стиліст показала колірні поєднання, які виглядають дорого

Автор: Тетяна Турчанікова

"Цей костюм виглядає на мільйон!",- хочете чути такий комплімент при зустрічі зі знайомими? Багато який одяг при поєднанні можна зробити візуально дорогими, якщо не нехтувати аксесуарами і використовувати їх правильно.

Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Анастасія Хохлова.

Що важливо пам'ятати? Білий завжди повинен залишатися білим. Також не забувайте: існує багато відтінків, той же бежевий буває дуже різним. Щоб створювати дійсно дорогі поєднання кольорів, навчиться орієнтуватися в температурі і яскравості кольору, це точно стане в нагоді!

Температура і яскравість кольору - це важливо (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Які колірні поєднання виглядають дорого

  • Білий і синій

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

  • Білий і бежевий

  • Бордовий і рожевий

  • Гірчичний і білий

  • Помаранчевий і сірий

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

  • Коричневий і бежевий

Ці колірні поєднання виглядають дорого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Раніше стиліст показала, які тренди вже застаріли в 2021.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі