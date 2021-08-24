Костюм на мільйон: стиліст показала колірні поєднання, які виглядають дорого

"Цей костюм виглядає на мільйон!",- хочете чути такий комплімент при зустрічі зі знайомими? Багато який одяг при поєднанні можна зробити візуально дорогими, якщо не нехтувати аксесуарами і використовувати їх правильно.
Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Анастасія Хохлова.
Що важливо пам'ятати? Білий завжди повинен залишатися білим. Також не забувайте: існує багато відтінків, той же бежевий буває дуже різним. Щоб створювати дійсно дорогі поєднання кольорів, навчиться орієнтуватися в температурі і яскравості кольору, це точно стане в нагоді!
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Білий і бежевий
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Ці колірні поєднання виглядають дорого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)
Раніше стиліст показала, які тренди вже застаріли в 2021.