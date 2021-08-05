Для красивого загара и отпугивания комаров: нутрициолог дала список натуральных средств для отпуска

Август - время долгожданных отпусков - наконец-то настал. А чтобы не испортить дни отдыха и не страдать от солнечных ожогов, укусов комаров или расстроенным желудком, стоит прихватить с собой натуральную аптечку.
Список натуральных средств от практически любого вида "напастей" предложила в своём Instagramнутрициолог Вероника Натуромама.
Натуральная аптечка, которая точно пригодится в отпуске:
Тыквенное масло - против вздутия живота/отрыжки/изжоги/коликов/запоров и любых проблемах с пищеварением. Каротиноиды из масла защищают кожу и снижают риск солнечного ожога, особенно если начать употреблять масло заранее.
Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, +облегчает солнечные ожоги.
Кремы для загара для детей и взрослых - органические солнцезащитные средства Biosolis с натуральным составом на 99%. И все же напоминаем, что нежелательно пользоваться кремами.
Чай для профилактики и при коронавирусе.
Влажные салфетки со 100% натуральным составом.
Элеутерококк - трава-адаптоген, которая помогает комфортнее перенести jetlag и адаптироваться к новому климату.
Артишок/одуванчик/расторопша/лецитин - помогут работе печени. при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.
Набор средств для отпуска (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, при нанесении масла, она не облезет. Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания комаров; средство при зуде от укуса насекомых, ожоге.
Масло чёрного тмина - универсальное лекарство от многих болезней (природный антибиотик/спазмолитик/обезболивающее/противовирусное средство).
Кора муравьиного дерева - безопасный антибиотик/противовирусное широкого действия.
Эфирное масло гвоздики при зубной боли.
Масло для отпугивания комаров.
Пихтовый нектар - безопасный антибиотик и противовирусное.
Эфирное масло чайного дерева - антисептик. При молочнице, зуде, грибке.