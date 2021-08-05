UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для красивого загара и отпугивания комаров: нутрициолог дала список натуральных средств для отпуска

Автор: Татьяна Турчаникова

Август - время долгожданных отпусков - наконец-то настал. А чтобы не испортить дни отдыха и не страдать от солнечных ожогов, укусов комаров или расстроенным желудком, стоит прихватить с собой натуральную аптечку.

Список натуральных средств от практически любого вида "напастей" предложила в своём Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Натуральная аптечка, которая точно пригодится в отпуске:

  • Тыквенное масло - против вздутия живота/отрыжки/изжоги/коликов/запоров и любых проблемах с пищеварением. Каротиноиды из масла защищают кожу и снижают риск солнечного ожога, особенно если начать употреблять масло заранее.
  • Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, +облегчает солнечные ожоги.
  • Чай при крапивнице, аллергии, дерматите - натуральный антигистаминный препарат, +при солнечных ожогах снижает боль.
  • Сбор при ротавирусе/куркума/корки граната - при кишечных инфекциях. Куркума - антибиотик и противовирусное.

Сияние изнутри: нутрициолог дала список летних суперфудов, которые сделают кожу красивее

  • Кремы для загара для детей и взрослых - органические солнцезащитные средства Biosolis с натуральным составом на 99%. И все же напоминаем, что нежелательно пользоваться кремами.
  • Чай для профилактики и при коронавирусе.
  • Влажные салфетки со 100% натуральным составом.
  • Элеутерококк - трава-адаптоген, которая помогает комфортнее перенести jetlag и адаптироваться к новому климату.
  • Артишок/одуванчик/расторопша/лецитин - помогут работе печени. при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.

Набор средств для отпуска (фото: instagram.com/naturomama.ru)

  • Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, при нанесении масла, она не облезет. Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания комаров; средство при зуде от укуса насекомых, ожоге.
  • Масло чёрного тмина - универсальное лекарство от многих болезней (природный антибиотик/спазмолитик/обезболивающее/противовирусное средство).
  • Кора муравьиного дерева - безопасный антибиотик/противовирусное широкого действия.
  • Эфирное масло гвоздики при зубной боли.
  • Масло для отпугивания комаров.
  • Пихтовый нектар - безопасный антибиотик и противовирусное.
  • Эфирное масло чайного дерева - антисептик. При молочнице, зуде, грибке.

От нутеллы до чиа-джема: нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блинов

Ранее мы писали, что есть при анемии.

Читайте LITE в Google News
отпускпляж