Для гарної засмаги і відлякування комарів: нутриціолог дала список натуральних засобів для відпустки

Серпень - час довгоочікуваних відпусток - нарешті настав. А щоб не зіпсувати дні відпочинку і не страждати від сонячних опіків, укусів комарів або розладом шлунку, варто прихопити з собою натуральну аптечку.
Список натуральних засобів від практично будь-якого виду "напастей" запропонувала в своєму Instagramнутриціолог Вероніка Натуромама.
Натуральна аптечка, яка точно стане в нагоді у відпустці:
Гарбузове масло - проти здуття живота/відрижки/печії/коліків/запорів і будь-яких проблемах з травленням. Каротиноїди з масла захищають шкіру і знижують ризик сонячного опіку, особливо якщо почати вживати масло заздалегідь.
Гель Алое вера - засіб після сонячних ванн, +полегшує сонячні опіки.
Креми для засмаги для дітей і дорослих - органічні сонцезахисні засоби Biosolis з натуральним складом на 99%. І все ж нагадуємо, що небажано користуватися кремами.
Чай для профілактики і при коронавірусі.
Вологі серветки зі 100% натуральним складом.
Елеутерокок - трава-адаптоген, яка допомагає комфортніше перенести jetlag і адаптуватися до нового клімату.
Артишок/кульбаба/розторопша/лецитин - допоможуть роботі печінки при перельоті, коли ми піддаємося великому токсичному навантаженню.
Набір засобів для відпустки (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Ефірна олія лаванди - навіть якщо ви обгоріли, при нанесенні масла, вона не облізе. Для цього змішайте гель алое вера з 3-7 краплями масла і нанесіть на тіло. Підходить для відлякування комарів; засіб при свербінні від укусу комах, опіку.
Масло чорного кмину - універсальні ліки від багатьох хвороб (природний антибіотик/спазмолітик/знеболюючий/противірусний засіб).
Кора мурашиного дерева - безпечний антибіотик/противірусний широкого дії.
Ефірна олія гвоздики при зубному болю.
Масло для відлякування комарів.
Ялицевий нектар - безпечний антибіотик і противірусний.
Ефірна олія чайного дерева - антисептик. При молочниці, свербінні, грибку.