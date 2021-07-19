Лезут волосы после коронавируса: нутрициолог рассказала, как остановить выпадение

Последствия коронавируса иногда бывают совершенно неожиданными - например, многие отмечают, что у них началось... выпадение волос.
Нутрициолог Катерина Йенсен, которая тоже перенесла вирус, призналась, что так сильно волосы не лезли даже после родов: "Было страшно и расчесываться, и мыть голову, чтобы не смотреть на вылезшие пряди, которые остаются копной и на расческе, и на дне душевой…".
Специалист по питанию рассказала, что ей помогло от выпадения волос после COVID-19
Это тот случай, когда надо применять тяжелую артиллерию - БАДы. Обычно я пропагандирую лечение питанием, но в случае с выпадением волос действовать нужно срочно. Поэтому сегодня расскажу о "волшебных пилюльках", которые способны и приостановить выпадение волос, и, главное, ускорить рост новых.⠀
Действующее вещество - яд: нутрициолог предупредила об опасности средств от комаров и клещей
Цинк: способствует росту новых волос и укрепляет их структуру. Предотвращает их выпадение. Также улучшает чувствительность клеток к инсулину, скачки которого могут сбить гормоны, приводя к облысению (что часто встречается после ковида - сахар в крови начинает скакать!). Суточная дозировка - 30 мг.
Важно: все перечисленные средства имеют противопоказания, проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог дала простой рецепт, который помогает от коронавируса.