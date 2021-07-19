Лізе волосся після коронавірусу: нутриціолог розповіла, як зупинити випадання

Наслідки коронавірусу іноді бувають абсолютно несподіваними - наприклад, багато хто відзначає, що у них почалося... випадіння волосся.
Нутриціолог Катерина Йенсен, яка теж перенесла вірус, зізналася, що так сильно волосся не лізло навіть після пологів: "Було страшно і розчісуватися, і мити голову, щоб не дивитися на пасма, що вилізли і залишаються копицею і на гребінці, і на дні душової...".
Фахівець з харчування розповіла, що їй допомогло від випадіння волосся після COVID-19
Це той випадок, коли треба застосовувати важку артилерію - БАДи. Зазвичай я пропагую лікування харчуванням, але у випадку з випаданням волосся діяти потрібно терміново. Тому сьогодні розповім про "чарівні пігулки", які здатні і призупинити випадання волосся, і, головне, прискорити зростання нового.⠀
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Цинк: сприяє зростанню нового волосся і зміцнює його структуру. Запобігає його випадінню. Також покращує чутливість клітин до інсуліну, скачки якого можуть збити гормони, що приводять до облисіння (що часто зустрічається після ковіда - цукор в крові починає скакати!). Добове дозування - 30 мг.
Важливо: всі перераховані засоби мають протипоказання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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