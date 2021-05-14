UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мощный оздоровительный эффект: эндокринолог рассказала, как удлинить глубокий сон

Автор: Татьяна Турчаникова

Глубокий, медленный, сон - это третья фаза после засыпания и быстрого сна. Она обладает мощным оздоровительным эффектом и является эффективным anti-age средством.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала ендокринолог Катерина Григорьева.

Если человека разбудить в это время, то он будет дезориентирован и проснуться будет тяжело.

Что дает организму глубокий сон

  • Во время глубокого сна организм расслабляется, дыхание успокаивается, мозг становится менее чувствительным к внешним раздражителям.
  • Восстанавливаются клетки и мышечная ткань.
  • Укрепляется иммунная система.
  • Активизируется метаболизм глюкозы.
  • Органы очищаются от токсинов.
  • Мозг перезагружается, батарейки подзаряжаются.

При недостаточности медленной фазы сна снижаются когнитивные функции мозга, память и способность к обучению.

Глубокий сон - ключ к здоровью и красоте (фото: pexels.com)

Сколько глубокого сна нужно?

Не менее 20% от общего сна. То есть, если взрослый спит 6-8 часов, фаза медленного сна должна быть не менее 1 ч 15 минут, чтобы чувствовать себя полностью функциональным на следующий день. ⠀

Как понять, что эта фаза недостаточна по времени?

Если утром не чувствуете себя отдохнувшим. Один из диагностических признаков.⠀

Как удлинить глубокий сон?

1. Ритуалы перед сном, чтобы организм понимал, что пора спать. Теплый душ, умывание, чистка зубов и т.д.

2. Правильная подушка. Использование подушки для шеи прямоугольной формы с углублением посередине может улучшить качество сна.

3. Продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для серотонина и мелатонина, гормона сна.

4. Горячая ванна, можно с английской солью.

5. Расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны, особенно - если днем долго сидите за компьютером.

6. Ароматерапия. Например, эфирное масло лаванды (Lavandula angustifolia) c маслом сладкого апельсина 1:1.

7. Аудиокнига или расслабляющая музыка. Успокоит мозг и настроит на сон.

Напомним, эндокринолог рассказала, какие сахарозаменители лучше выбирать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины здоровьесон