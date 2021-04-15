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С чего начать весенний детокс: простые советы по очищению ЖКТ, печени и почек

Автор: Lite

Детоксикация - очищение организма от токсинов, специалисты по питанию часто советуют проводить его именно весной. Но, несмотря на популярное у блогеров и инфлюенсеров мнение, что детокс - это всегда соки и смузи, есть намного больше способов очистить свой организм.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Яна Фокси.

"Детокс - это не неделя на соках, а помощь естественным системам детоксикации. Иногда они хуже работают от "отравления" внутренними токсинами (от бактерий, кандиды, гормонов и т. д.) и внешними (тяжелые металлы, плесень, пластик, химия, добавки из пищи и т. д.)", - рассказала Яна.

Смузи - отличный способ почистить печень (фото: pixabay.com)

Специалист посоветовала, с чего начать очищение организма. Смотрите ниже - основы детокса для разных выделительных систем.

Как очистить от токсинов лимфатическую систему

  • Принимать контрастный душ,
  • Ходить в баню / сауну,
  • Заниматься физической активностью в вертикальном положении с "сотрясанием" тела (прыжки, бег, виброплатформа),
  • Делать массаж сухой щеткой,
  • Принимать растительные лимфотоники: листья малины, брусники, смородины.

Как очистить от токсинов желчный пузырь

  • Пить теплую воду с лимоном с утра,
  • Употреблять стимулирующие отток желчи растения и препараты: горечи, одуванчик, лимон, лайм, листья артишока, темная зелень, чеснок, хрен, сельдерей, редис дайкон, кресс-салат,
  • Масло черной смородины,
  • Корень лопуха.

Лимон выводит токсины из организма (фото: pixabay.com)

Как очистить от токсинов ЖКТ

  • Устранить гипоацидность с гастроэнтерологом (~ у 80% людей),
  • Пить достаточно воды (~ 30 мл на 1 кг веса),
  • Двигаться в течение дня (не час в тренажерном, а целый день),
  • Употреблять достаточно клетчатки (овощей, зелени, ягод, фруктов),
  • Есть ферментированные продукты (капуста и остальные).

Как очистить от токсинов печень

  • Пить соки и смузи из разных овощей (не фруктов),
  • Есть костный бульон,
  • Употреблять расторопшу, корни одуванчика, лопуха; пектин, лецитин,
  • Употреблять куркуму, силимарин.

Как очистить от токсинов почки

  • Есть очень темные природные продукты: клюква, свекла, морские водоросли и т. д.,
  • Употреблять шиповник, калину, боярышник,
  • Свести к минимуму алкоголь, кофеин и исключить ПЕРЕизбыток, белка (белок в норме обязателен для детокса),
  • Обеспечить себе достаточное количество чистой воды.

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