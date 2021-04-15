З чого почати весняний детокс: прості поради по очищенню ШКТ, печінки і нирок

Детоксикація - очищення організму від токсинів, фахівці з харчування часто радять проводити його саме навесні. Але, незважаючи на популярну у блогерів та інфлюєнсерів думку, що детокс - це завжди соки і смузі, є набагато більше способів очистити свій організм.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Яна Фоксі.
"Детокс - це не тиждень на соках, а допомога природним системам детоксикації. Іноді вони гірше працюють від "отруєння" внутрішніми токсинами (від бактерій, кандиди, гормонів і т. д.) і зовнішніми (важкі метали, цвіль, пластик, хімія, добавки з їжі тощо)", - розповіла Яна.
Смузі - спосіб очистити печінку (фото: pixabay.com)
Фахівець порадила, з чого почати очищення організму. Дивіться нижче - основи детоксу для різних видільних систем.
Як очистити від токсинів лімфатичну систему
Приймати контрастний душ,
Ходити в лазню / сауну,
Займатися фізичною активністю у вертикальному положенні зі "струсом тіла" (стрибки, біг, віброплатформа),
Робити масаж сухою щіткою,
Приймати рослинні лімфотоніки: листя малини, брусниці, смородини.
Як очистити від токсинів жовчний міхур
Пити теплу воду з лимоном з ранку,
Вживати стимулюючі відтік жовчі рослини і препарати: гіркоти, кульбаба, лимон, лайм, листя артишоку, темна зелень, часник, хрін, селера, редис дайкон, крес-салат,
Масло чорної смородини,
Корінь лопуха.
Лимон виводить токсини з організму (фото: pixabay.com)
Як очистити від токсинів ШКТ
Усунути гіпоацідність з гастроентерологом (~ 80% людей),
Пити достатньо води (~ 30 мл на 1 кг ваги),
Рухатися протягом дня (не годину в тренажерному, а цілий день),
Вживати достатньо клітковини (овочів, зелені, ягід, фруктів),