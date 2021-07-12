Натуральные лекарства: нутрициолог рассказала, что должно быть в аптечке, кроме медикаментов

Домашняя аптечка - это не обязательно лекарства из аптеки, иногда стоит обратиться к натуральным средствам - такие и жар снимут, и от боли избавят.

Нутрициолог Анна Биоториум дала в своем блоге в Instagram аптечку-шпаргалку, средства, которые всегда должны быть под рукой.

Что должно быть в натуральной аптечке