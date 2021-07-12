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Натуральные лекарства: нутрициолог рассказала, что должно быть в аптечке, кроме медикаментов

Автор: Татьяна Турчаникова

Домашняя аптечка - это не обязательно лекарства из аптеки, иногда стоит обратиться к натуральным средствам - такие и жар снимут, и от боли избавят.

Нутрициолог Анна Биоториум дала в своем блоге в Instagram аптечку-шпаргалку, средства, которые всегда должны быть под рукой.

Что должно быть в натуральной аптечке

  • Сироп черной бузины - противопростудное, антигистаминное действие. Снижает температуру и повышает гемоглобин.
  • Масло черного тмина - антибиотик, обладающий обезболивающим, противогрибковым и противовирусным действием. Сильное антигистаминное. Лечит вздутие живота, диарею, мигрень, геморрой, синусит и многое другое.
  • Конопляный протеин - обезболивающее. Помогает против хронических воспалений. Улучшает состояние мочеполовой и нервной систем.
  • Гималайская соль - помогает от дерматита, синусита, бронхита, пародонтоза, ОРВИ, астмы и других заболеваний.
  • Ромашка / шиповник - обладают противопростудным действием. Помогают при инфекциях мочеполовой системы и других заболеваниях.

Аптечка без лекарств, зато с травами и витаминами (фото: pexels.com)⠀

  • Тыквенное масло / псиллиум / касторовое масло - против запора.
  • Куркума - антибиотик. Помогает при кишечной инфекции, ротавирусе, отравлении. Отлично действует при заболеваниях суставов и ревматизме.
  • Подорожник / ромашка / экстракт пихты / перекись водорода - антисептики.
  • Травяная смесь коры скользкого вяза и корицы - против энтеровируса.

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  • Масло орегано, кора муравьиного дерева, экстракт пихты - противомикробное и противовирусное.

  • Фукус - противовирусное, иммуномодулирующее, противоопухолевое действие. Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
  • Соль Эпсома - от солнечных ожогов, от мышечных судорог, от похмелья. Применяется для облегчения и снятия головной боли.
  • Перга - натуральный антибиотик. Противовоспалительное и антигистаминное средство. В педиатрии пергу дают детям при малокровии.
  • Ашваганда - противоревматическое, обезболивающее средство. Помогает при бессоннице и болезнях женской половой системы.⠀

Раньше нутрициолог рассказала, что добавить в свой рацион, чтобы есть и худеть.

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