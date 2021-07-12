Натуральные лекарства: нутрициолог рассказала, что должно быть в аптечке, кроме медикаментов
Домашняя аптечка - это не обязательно лекарства из аптеки, иногда стоит обратиться к натуральным средствам - такие и жар снимут, и от боли избавят.
Нутрициолог Анна Биоториум дала в своем блоге в Instagram аптечку-шпаргалку, средства, которые всегда должны быть под рукой.
Что должно быть в натуральной аптечке
- Сироп черной бузины - противопростудное, антигистаминное действие. Снижает температуру и повышает гемоглобин.
- Масло черного тмина - антибиотик, обладающий обезболивающим, противогрибковым и противовирусным действием. Сильное антигистаминное. Лечит вздутие живота, диарею, мигрень, геморрой, синусит и многое другое.
- Конопляный протеин - обезболивающее. Помогает против хронических воспалений. Улучшает состояние мочеполовой и нервной систем.
- Гималайская соль - помогает от дерматита, синусита, бронхита, пародонтоза, ОРВИ, астмы и других заболеваний.
- Ромашка / шиповник - обладают противопростудным действием. Помогают при инфекциях мочеполовой системы и других заболеваниях.
Аптечка без лекарств, зато с травами и витаминами (фото: pexels.com)⠀
- Тыквенное масло / псиллиум / касторовое масло - против запора.
- Куркума - антибиотик. Помогает при кишечной инфекции, ротавирусе, отравлении. Отлично действует при заболеваниях суставов и ревматизме.
- Подорожник / ромашка / экстракт пихты / перекись водорода - антисептики.
- Травяная смесь коры скользкого вяза и корицы - против энтеровируса.
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