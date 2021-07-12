Натуральні ліки: нутриціолог розповіла, що має бути в аптечці, крім медикаментів

Домашня аптечка - це не обов'язково ліки з аптеки, іноді варто звернутися до натуральних засобів - такі і жар знімуть, і від болю позбавлять.

Нутриціолог Анна Біоторіум дала у своєму блозі в Instagram аптечку-шпаргалку, засоби, які завжди повинні бути під рукою.

Що повинно бути в натуральній аптечці