Натуральні ліки: нутриціолог розповіла, що має бути в аптечці, крім медикаментів
Домашня аптечка - це не обов'язково ліки з аптеки, іноді варто звернутися до натуральних засобів - такі і жар знімуть, і від болю позбавлять.
Нутриціолог Анна Біоторіум дала у своєму блозі в Instagram аптечку-шпаргалку, засоби, які завжди повинні бути під рукою.
Що повинно бути в натуральній аптечці
- Сироп чорної бузини - протизастудна, антигістамінна дія. Знижує температуру і підвищує гемоглобін.
- Масло чорного кмину - антибіотик, що володіє знеболюючою, протигрибковою і противірусною дією. Сильне антигістамінне. Лікує здуття живота, діарею, мігрень, геморой, синусит і багато іншого.
- Конопляний протеїн - знеболююче. Допомагає проти хронічних запалень. Покращує стан сечостатевої та нервової систем.
- Гімалайська сіль - допомагає від дерматиту, синуситу, бронхіту, пародонтозу, ГРВІ, астми та інших захворювань.
- Ромашка / шипшина - мають протизастудну дію. Допомагають при інфекціях сечостатевої системи та інших захворюваннях.
Аптечка без ліків, зате з травами і вітамінами (фото: pexels.com)⠀
- Гарбузова олія / псілліум / касторова олія - проти запору.
- Куркума - антибіотик. Допомагає при кишкової інфекції, ротавірусі, отруєнні. Відмінно діє при захворюваннях суглобів і ревматизмі.
- Подорожник / ромашка / екстракт ялиці / перекис водню - антисептики.
- Трав'яна суміш кори слизького в'яза і кориці - проти ентеровірусу.
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