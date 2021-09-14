Не навредить иммунитету малыша: нутрициолог рассказала, что делать с лихорадкой у детей

Температура у детей - защитная реакция (фото: pexels.com)

Сегодня, на основе статьи педиатра-гомеопата, Юлии Лаврищевой, я развею 3 мифа о лихорадке:

Миф №1. Лихорадка приносит вред организму.

Факт №1. Лихорадка - это филогенетически древний ответ на появление инфекции. Температурная реакция носит защитный характер. Многие бактерии и вирусы гибнут при повышенной температуре, выработка гамма-интерферона усиливается при температуре выше 38,0°С, а это важнейший медиатор полноценного иммунного ответа, стимулирующий образование антител.

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Миф №2. Любая лихорадка непременно должна быть пролечена жаропонижающими препаратами и антибиотиками.

Факт №2. Существуют четкие критерии, когда нужно сбивать температуру ребенку. Во всех остальных случаях температура тела снизится самостоятельно без вмешательства. Есть стойкое убеждение, что через 3 суток высокой лихорадки нужно принимать антибиотики. Кто определил эти 3 дня?

При многих вирусных инфекциях лихорадка может длиться дольше 3 суток, а применение антибиотиков при вирусных инфекциях нерационально. Если наблюдается необычная вялость, спутанность сознания и другие настораживающие симптомы, которые продолжаются день-два, нужно позвонить врачу. Если же ребенок активен, не изменил своего поведения, то причин опасаться, что он серьезно болен, нет.

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Температура не может расти до бесконечности (фото: pexels.com)

Миф №3. Температура тела будет расти все выше и выше, если не вмешаться.

Факт №3. Нет, в большинстве случаев, подъем температуры тела прекращается достигнув цифр 40,6-41,1 С или ниже, т. к. в организме есть термостат (гипоталамус мозга), следящий за этим процессом.