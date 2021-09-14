Не нашкодити імунітету малого: нутриціолог розповіла, що робити з лихоманкою у дітей

Температура у дітей - захисна реакція (фото: pexels.com)

Сьогодні, на основі статті педіатра-гомеопата, Юлії Лаврищевої, я розвію 3 міфи про лихоманку:

Міф №1 - лихоманка приносить шкоду організму.

Факт №1. Лихоманка - це філогенетично давня відповідь на появу інфекції. Температурна реакція носить захисний характер. Багато якы бактерії і віруси гинуть при підвищеній температурі, вироблення гамма-інтерферону посилюється при температурі вище 38,0°С, а це найважливіший медіатор повноцінної імунної відповіді, стимулюючий утворення антитіл.

Головних всього шість: нутриціолог назвала звички, які наближають старіння

Міф №2 - будь-яка лихоманка неодмінно повинна бути пролікована жарознижувальними препаратами та антибіотиками.

Факт №2. Існують чіткі критерії, коли потрібно збивати температуру дитині. У всіх інших випадках температура тіла знизиться самостійно без втручання. Є стійке переконання, що через 3 доби високої лихоманки потрібно приймати антибіотики. Хто визначив ці 3 дні?

При багатьох вірусних інфекціях лихоманка може тривати довше 3 діб, а застосування антибіотиків при вірусних інфекціях нераціонально. Якщо спостерігається незвичайна млявість, сплутаність свідомості та інші насторожуючі симптоми, які тривають день-два, потрібно зателефонувати лікарю. Якщо ж дитина активна, не змінивла своєї поведінки, то причин побоюватися, що він серйозно хворий, немає.

Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомою

Температура не може рости до нескінченності (фото: pexels.com)

Міф № 3 Температура тіла буде рости все вище і вище, якщо не втрутитися.

Факт №3. Ні, в більшості випадків, підйом температури тіла припиняється досягнувши цифр 40,6-41,1 С або нижче, тому що в організмі є термостат (гіпоталамус мозку), що стежить за цим процесом.