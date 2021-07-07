Ничего лишнего: стилист рассказала, что взять с собой в чемодан в отпуск

Лето - любимая многими жаркая пора отпусков! Как приятно собирать вещи в долгожданную поездку! Но иногда, собирая чемодан, берешь совершенно неуместные на море вещи, а вот самое главное и нужное, вроде очков и кепки, остается дома. Бывает?
Стилист Анна Пономаренко в своем Instagram рассказала о своем списке вещей, которые она складывает в чемодан перед отпуском. Сверяемся!
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Чемодан в отпуск готов! (фото: pexels.com)
Раньше стилист рассказала, как одеться и по-деловому, и по-летнему.