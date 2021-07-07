UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ничего лишнего: стилист рассказала, что взять с собой в чемодан в отпуск

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - любимая многими жаркая пора отпусков! Как приятно собирать вещи в долгожданную поездку! Но иногда, собирая чемодан, берешь совершенно неуместные на море вещи, а вот самое главное и нужное, вроде очков и кепки, остается дома. Бывает?

Стилист Анна Пономаренко в своем Instagram рассказала о своем списке вещей, которые она складывает в чемодан перед отпуском. Сверяемся!

Как подобрать образы на отпуск и собрать эффективный чемодан на лето

  • Все самое тяжелое и объемное везу на себе. Надо взять кроссовки - еду в них. Головные уборы тоже на себе или в сумке / рюкзаке, который всегда со мной;
  • всегда беру с собой белую рубашку. Сезон и место поездки не важны, пригодится всегда. Не на пляж, так в ресторан;
  • обязательно несколько любимых украшений, чтобы менять их под настроение. Бусики и браслеты, как правило, не снимаю;

Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты

Чемодан в отпуск готов! (фото: pexels.com)

  • количество верхов всегда больше, чем низов и все они между собой сочетаются. Хочется многослойности - вот и белая рубашка пригодится;
  • платок и / или шаль - мои верные помощники в создании вечерних образов и на случай прохлады;
  • не беру случайные вещи: все образы я уже составила в голове и на "авось" не полагаюсь. Особенно если есть ограничения по тяжести и количеству багажа;
  • не беру много обуви: она занимает место, тяжелая и я ленюсь сильно наряжаться;
  • все вещи складываю в валики, чтобы они заняли меньше места. Исключение - футболки. В плоском видео они занимают меньше места.

Раньше стилист рассказала, как одеться и по-деловому, и по-летнему.

Читайте LITE в Google News
отпускстильстилист