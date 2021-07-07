Нічого зайвого: стиліст розповіла, що взяти з собою у валізу у відпустку

Літо - улюблена багатьма спекотна пора відпусток! Як приємно збирати речі в довгоочікувану поїздку! Але іноді, збираючи валізу, береш абсолютно недоречні на море речі, а ось найголовніше і потрібне, на зразок окулярів і кепки, залишається вдома. Буває?
Стиліст Анна Пономаренко у своєму Instagram розповіла про свій список речей, які вона складає у валізу перед відпусткою. Звіряємося!
Як підібрати образи на відпустку і зібрати ефективний валізу на літо
Все найважче і об'ємне везу на собі. Треба взяти кросівки - їду в них. Головні убори теж на собі або в сумці / рюкзаку, який завжди зі мною;
завжди беру з собою білу сорочку. Сезон і місце поїздки не важливі, стане в нагоді завжди. Не на пляж, так в ресторан;
обов'язково кілька улюблених прикрас, щоб міняти їх під настрій. Бусики і браслети, як правило, не знімаю;