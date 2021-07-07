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Нічого зайвого: стиліст розповіла, що взяти з собою у валізу у відпустку

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - улюблена багатьма спекотна пора відпусток! Як приємно збирати речі в довгоочікувану поїздку! Але іноді, збираючи валізу, береш абсолютно недоречні на море речі, а ось найголовніше і потрібне, на зразок окулярів і кепки, залишається вдома. Буває?

Стиліст Анна Пономаренко у своєму Instagram розповіла про свій список речей, які вона складає у валізу перед відпусткою. Звіряємося!

Як підібрати образи на відпустку і зібрати ефективний валізу на літо

  • Все найважче і об'ємне везу на собі. Треба взяти кросівки - їду в них. Головні убори теж на собі або в сумці / рюкзаку, який завжди зі мною;
  • завжди беру з собою білу сорочку. Сезон і місце поїздки не важливі, стане в нагоді завжди. Не на пляж, так в ресторан;
  • обов'язково кілька улюблених прикрас, щоб міняти їх під настрій. Бусики і браслети, як правило, не знімаю;

Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти

Валізи до відпусткуи готові! (фото: pexels.com)

  • кількість верхів завжди більше, ніж низів і всі вони між собою поєднуються. Хочеться багатошаровості - ось і біла сорочка стане в нагоді;
  • хустка і / або шаль - мої вірні помічники в створенні вечірніх образів і на випадок прохолоди;
  • не беру випадкові речі: всі образи я вже склала в голові і на "авось" не покладаюся. Особливо якщо є обмеження по тяжкості і кількості багажу;
  • не беру багато взуття: вона займає місце, важка і я лінуюся сильно вбиратися;
  • всі речі складаю в валики, щоб вони зайняли менше місця. Виняток-футболки. У плоскому відео вони займають менше місця.

Раніше стиліст розповіла, як одягнутися і по-діловому, і по-літньому.

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