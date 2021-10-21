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Никаких диет и качелей: нутрициолог назвала правила красоты для женщин 45 плюс

Автор: Татьяна Турчаникова

Красота - это не только природные данные, но и большая работа над собой. С годами приходится прилагать еще больше усилий, быть намного более дисциплинированной, чтобы хорошо себя чувствовать и продолжать себе нравиться.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram назвала свои собственные правила красоты для женщин 45 плюс, которые помогают ей держать баланс и в теле, и в жизни вообще.

Регулярность и никаких "качелей" (фото: pexels.com)

Правила красоты и здоровья для женщин 45 плюс

  • Постоянство и дисциплина.

Категорически не допускаю "качелей" ни в чем, т. е. когда месяц жесткого спорта, неделя детокса, а потом ничего неделания (пью, курю и ем). НЕТ, вот такое в моем возрасте недопустимо.

  • Сбалансированное умеренное питание и никаких диет, голоданий и детоксов.

Помимо того, что с питанием я выполняю все здоровые нормативы по важным макро- и микронутриентам, я минимизирую риски серьезных заболеваний, связанных с такими крайностями, как переедание и голодные диеты.

  • Регулярные физические нагрузки.

Важнейшую функцию в anti age несет мышечная масса, поэтому крайне важно с возрастом ее сохранить на должном уровне.⠀

Мой выбор - стабильные силовые тренировки средней тяжести 3 раза в неделю. Это залог нормального процента мышц в теле, что позволяет не превратиться в тряпочку и иметь хороший основной обмен, а также является профилактикой различных возрастных заболеваний.

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⠀Тело стоит всегда держать в тонусе (фото: pexels.com)

  • Режим дня.

Поздно легла - сложно встала и весь день чувствуешь себя разбитой и в зеркало лучше на себя не смотреть. Режим сна особенно остро ощущается с годами. Поэтому позднее 12 ночи я не ложусь.

  • "Нет" - спиртным напиткам. Я просто исключила алкоголь и, что называется, почувствовала разницу.

Раньше вино было регулярным атрибутом в моей жизни: мне хотелось и нравилось его пить. А сейчас алкоголь не доставляет никакой радости и стал действовать в обратную сторону: разрушать меня в буквальном смысле. С курением с возрастом такая же ситуация - лучше бросать.

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  • Процедуры для лица и тела.

Мой топ-список: общий массаж тела, всевозможные обертывания, баня. Недавно открыла для себя такие практики, как звуковая терапия и цветотерапия. Они помогают по-настоящему расслабить мозг. Процедуры для лица - индивидуально, я выбираю инъекции и лазер.

  • Регулярное наблюдение у эндокринолога и мониторинг гормонального фона в свое организме.
  • И последнее правило, для души, я вернулась к танцам. Мне невероятно нравится сам процесс.

Раньше нутрициолог рассказала, как быстро отрастить волосы, рецепт на аптечных травах.

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