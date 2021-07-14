Нутрициолог дала простые средства от головной боли, которые помогут без лекарств

Средства от головной боли, которые могут помочь без лекарств

Вода

Как только вы почувствовали симптомы подступающей головной боли, выпейте один большой стакан воды. И далее в течение дня продолжайте много пить. Удивительно, но часто уже этого бывает достаточно.

Магний

Одна из частых проблем мигреней и головных болей - невралгия. Убрать спазм поможет ванна с солью Эпсома. Также повысить уровень магния можно, добавив в рацион растительную пищу с высоким его содержанием, например, орехи и семена, бобовые, злаки, авокадо, брокколи и бананы или пить магниевую воду.

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Эфирные масла лаванды и перечной мяты

Естественные свойства этих эфирных масел делают их весьма эффективными в облегчении головной боли. При нанесении на виски, масло перечной мяты стимулирует приток крови к соответствующим участкам - это облегчает спазмы и смягчает боль. Лавандовое масло работает, как успокоительное и стабилизатор настроения.

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