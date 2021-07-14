Нутриціолог дала прості засоби від головного болю, які допоможуть без ліків

Головний біль може бути спровокована цілим рядом причин: втомою, стресом, дефіцитом нутрієнтів, запаленням і багатьма іншими причинами.
Є кілька універсальних способів, які ефективні не тільки в полегшенні симптомів головного болю, але також здатні усувати причини її виникнення і не мають побічних ефектів.
Про це у своєму Instagram розповіла Вероніка Натуромама.
Засоби від головного болю, які можуть допомогти без ліків
Як тільки ви відчули симптоми підступаючого головного болю, випийте один великий стакан води. І далі протягом дня продовжуйте багато пити. Дивно, але часто вже цього буває достатньо.
Одна з частих проблем мігрені і головних болів - невралгія. Прибрати спазм допоможе ванна з сіллю Епсома. Також підвищити рівень магнію можна, додавши в раціон рослинну їжу з високим його вмістом, наприклад, горіхи і насіння, бобові, злаки, авокадо, брокколі і банани або пити магнієву воду.
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Ефірні олії лаванди і перцевої м'яти
Природні властивості цих ефірних масел роблять їх досить ефективними в полегшенні головного болю. При нанесенні на виски, масло перцевої м'яти стимулює приплив крові до відповідних ділянок - це полегшує спазми і пом'якшує біль. Лавандова олія працює, як заспокійливе і стабілізатор настрою.
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