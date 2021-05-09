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Эта обувь творит чудеса: стилист показала, как носить лоферы и дерби летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Лоферы и дерби, начиная с весны, греют души и заставляют бесконечно фотографироваться в зеркалах и лифтах и повышать градус нашего стиля до небес. Летом они останутся для прохладных вечеров.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Она добавила, что даже если ваш образ до этого казался несколько простым и неказистым, лоферы и дерби творят чудеса.

"Просто добавьте одну из этих пар и увидите, как по волшебству ваш лук преображается из обычного в модный и актуальный", - посоветовала стилист.

И к платьям, и к брюкам (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • С укороченными брюками и шортами.

  • С пиджаками и тренчами.

  • И к классике, и к кежуал.

  • С носочками и без.

  • С джинсами и платьями.

  • С трендовыми брюками-клеш и кюлотами.

Как носить обувь на рифленой подошве (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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