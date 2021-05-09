Эта обувь творит чудеса: стилист показала, как носить лоферы и дерби летом 2021

Она добавила, что даже если ваш образ до этого казался несколько простым и неказистым, лоферы и дерби творят чудеса.

"Просто добавьте одну из этих пар и увидите, как по волшебству ваш лук преображается из обычного в модный и актуальный", - посоветовала стилист.

И к платьям, и к брюкам (фото: instagram.com/hoskelsa)

С укороченными брюками и шортами.

С пиджаками и тренчами.

И к классике, и к кежуал.

С носочками и без.

С джинсами и платьями.

С трендовыми брюками-клеш и кюлотами.

Как носить обувь на рифленой подошве (фото: instagram.com/ya_zoya_)