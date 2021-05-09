Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

Лофери і дербі, починаючи з весни, гріють душі і змушують нескінченно фотографуватися в дзеркалах і ліфтах і підвищувати градус нашого стилю до небес. Влітку вони залишаться для прохолодних вечорів.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Вона додала, що навіть якщо ваш образ до цього здавався дещо простим і непоказним, лофери і дербі творять чудеса.
"Просто додайте одну з цих пар і побачите, як за помахом чарівної палички ваш лук перетворюється зі звичайного в модний і актуальний", - порадила стиліст.
І до суконь, і до штанів (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як носити взуття на рифленій підошві (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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