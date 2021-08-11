UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обязательный список: нутрициолог назвала топ средств, которые помогут при анемии

Автор: Татьяна Турчаникова

Средства, которые способны помочь от анемии, богаты железом, а еще они борются с воспалением и выводят токсины из организма.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Обязательный список средств, который поможет при анемии

  • Пихтовый нектар - 1 / 2 ч. л. на ст. воды.
  • Крапива - 1-2 ст. л. порошка или добавляйте замороженную в еду.
  • Витграсс - по 1-2 бут. после еды или 2-4 таблетки.
  • Огневка - продукт пчеловодства, повышающий ферментную активность, необходимую для полноценного усвоения железа - 1 кап 2 раза в день за полчаса до еды.

Натуральные антигистаминные средства: нутрициолог дала список продуктов, которые можно аллергикам

Крапива поможет при анемии (фото: pexels.com)

  • Лецитин - поддерживает работу печени, как одного из главных звеньев процесса усвоения белка, жира, железа и другого - 1-3 ч. л. в каждый прием пищи.
  • Уксус - повышает уровень кислотности желудочного сока для лучшего усвоения белка. 1-2 ч. л. на стакан воды во время еды.
  • Жир печени трески - содержит омега-3, витамин D, недостаток которых влияет на проявление анемии. 2 капли после еды, запивая уксусной водой.

Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет

Ягоды, богатые витамином С, тоже ваши лучшие друзья при анемии (фото: pexels.com)

  • Также выберите любой продукт с повышенным содержанием витамина С:

баобаб, клюкву, черный шиповник или ягоды асаи, смородину.

  • Не забывайте включать в свой рацион простые продукты, богатые железом:

гранаты, смесь сухофруктов с грецким орехом и медом, калина, свекла, микрозелень.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог дала рецепт напитка, который лечит суставы и защищает от вирусов.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда