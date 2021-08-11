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Обов'язковий список: нутриціолог назвала топ засобів, які допоможуть при анемії

Автор: Тетяна Турчанікова

Засоби, які здатні допомогти від анемії, багаті залізом, а ще вони борються із запаленням і виводять токсини з організму.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Обов'язковий список засобів, який допоможе при анемії

  • Ялицевий нектар - 1 / 2 ч. л. на ст. води.
  • Кропива - 1-2 ст. л. порошку або додавайте заморожену в їжу.
  • Вітграсс - по 1-2 бут. після їжі або 2-4 таблетки.
  • Огнівка - продукт бджільництва, що підвищує ферментну активність, необхідну для повноцінного засвоєння заліза - 1 каплі 2 рази на день за півгодини до їди.

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Кропива допоможе при анемії (фото: pexels.com)

  • Лецитин - підтримує роботу печінки, як одного з головних ланок процесу засвоєння білка, жиру, заліза та іншого - 1-3 ч. л. в кожен прийом їжі.
  • Оцет - підвищує рівень кислотності шлункового соку для кращого засвоєння білка. 1-2 ч. л. на склянку води під час їжі.
  • Жир печінки тріски-містить омега-3, вітамін D, недолік яких впливає на прояв анемії. 2 краплі після їжі, запиваючи оцтовою водою.

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Ягоди, багаті вітаміном С, теж ваші найкращі друзі при анемії (фото: pexels.com)

  • Також виберіть будь-який продукт з підвищеним вмістом вітаміну С:

баобаб, журавлину, чорний шипшина або ягоди асаї, смородину.

  • Не забувайте включати в свій раціон прості продукти, багаті залізом:

гранати, суміш сухофруктів з волоським горіхом і медом, калина, буряк, мікрозелень.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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