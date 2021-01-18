Оля Полякова отметила день рождения на Мальдивах: всплыли горячие фото

17 января, следуя многолетней традиции, Оля Полякова отпраздновала свой день рождения в окружении семьи у океана. Утром - процедуры для тела, вечером - праздник для души.

На этот раз празднование, где собралось все семейство певицы, прошло на частном пляже, где для них было организовано специальное "гнездышко". Фонари, сервированный стол прямо на песке и пожелания от самых любимых и родных. Например, 9-летняя дочка Оли Алиса пожелала своей маме "стать самой популярной женщиной на свете" и добиваться того, что другие считают невозможным. Например, "пересечь море на лыжах".

На заслуженном отдыхе Полякова наконец-то отведала мальдивских лобстеров, которые, по словам певицы, оказались "самыми вкусными в ее жизни".

Оля Полякова (фото: Secret Service Entertainment)

Присоединившиеся к празднику музыканты обеспечивали бесперебойный саундтрек игрой на бодуберу - специальных барабанах из дерева кокосовой пальмы. Бодуберу - это одно из фирменных развлечений на Мальдивах, которое идеально передает тамошний островной дух и отношение к жизни, а еще обозначает собой не только барабаны, но и танец.

Позже Оля Полякова переместилась с семьей в отельный номер. Там праздник продолжился в более камерном, домашнем формате: певица с младшей дочерью устроили бой подушками, а 15-летняя Маша спела вместе с мамой небольшой караоке-концерт.

Оля Полякова с дочкой Машей (фото: Secret Service Entertainment)

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