Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит

Лето - время года, когда вопросом физической формы задаються все, даже те, кто не любит спортзалы.
Как убрать целлюлит и сделать кожу гладкой на ногах и бедрах даже без изнуряющих занятий, рассказала нутрициолг Анна Биоториум в своем Instagram.
Специалист по питанию советует начать менять физическую форму изнутри, при помощи правильного питания.
В последнии дни постоянно говорим о красоте и прекрасной физической форме. Подготовила рецептик в тему. И по сезону.
Ингредиенты:
Поддержать систему детоксикации: нутрицилог дала список овощей для хорошей работы желчного
Приготовление:
1. Банан и киви очистить, крупно нарезать и положить в чашу блендера.
2. Добавить все остальные ингредиенты и кокосовую воду.
3. Взбить блендером.
Раньше нутрициолог рассказала, как помочь печени очиститься от токсинов.