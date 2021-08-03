UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - время года, когда вопросом физической формы задаються все, даже те, кто не любит спортзалы.

Как убрать целлюлит и сделать кожу гладкой на ногах и бедрах даже без изнуряющих занятий, рассказала нутрициолг Анна Биоториум в своем Instagram.

Специалист по питанию советует начать менять физическую форму изнутри, при помощи правильного питания.

В последнии дни постоянно говорим о красоте и прекрасной физической форме. Подготовила рецептик в тему. И по сезону.

Выпили смузи - можно на пляж (фото: instagram.com/hoskelsa)

Рецепт смузи под названием «Прощай, целлюлит!»

Ингредиенты:

  • 50 г листьев шпината,
  • 50 г листьев свеклы (ботва),
  • 1 киви,
  • ½ банана,
  • 1 средний огурец,
  • 5-10 г листьев мяты,
  • 1 ч. л. порошка маки,
  • 1 ч. л. порошка витграсса,
  • 1 ст. кокосовой воды,
  • щепотка имбирного порошка,
  • 1 ч. л. спирулины.

Поддержать систему детоксикации: нутрицилог дала список овощей для хорошей работы желчного

Приготовление:

1. Банан и киви очистить, крупно нарезать и положить в чашу блендера.​

2. Добавить все остальные ингредиенты и кокосовую воду.

3. Взбить блендером.

Раньше нутрициолог рассказала, как помочь печени очиститься от токсинов.

Читайте LITE в Google News
фигурацеллюлит