Відмінна фігура без спортзалу: нутриціолог позповіла, як легко прибрати целюліт

Літо - пора року, коли питанням фізичної форми задаються всі, навіть ті, хто не любить спортзали.
Як прибрати целюліт і зробити шкіру на ногах та стегнах гладкою навіть без виснажливих занять, розповіла нутриціолг Анна Біоторіум у своєму Instagram.
Спеціаліст з харчування радить почати змінювати фізичну форму зсередини, за допомогою правильного харчування.
В останні дні постійно говоримо про красу і прекрасну фізичну форму. Підготувала рецептик в тему. І по сезону.
Інгредієнт:
Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчного
Приготування:
1. Банан і ківі очистити, крупно нарізати і покласти в чашу блендера.
2. Додати всі інші інгредієнти і кокосову воду.
3. Збити блендером.
Раніше нутриціолог розповіла, як допомогти печінки очиститися від токсинів.